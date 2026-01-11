Eleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, è il nuovo personaggio che si unisce a

Dal momento in cui è arrivata la notizia che la star internazionale Whoopi Goldberg avrebbe fatto parte del cast di Un Posto al Sole la curiosità dei fans è salita alle stelle. Quale ruolo avevano pensato gli sceneggiatori per l’indimenticabile protagonista di tante pellicole di successo? Ebbene, a poche settimane dalla messa in onda degli episodi in cui la vedremo, arrivano le prime indiscrezioni: Whoopi Goldberg sarà Eleanor Price in Upas. La star hollywoodiana nei nuovi episodi Upas di febbraio 2026. Whoopi Goldberg è approdata a Napoli lo scorso novembre, per girare le scene delle nuove puntate che vedremo su Rai Tre a febbraio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg

Leggi anche: Un posto al sole: Whoopi Goldberg nel cast, cosa sappiamo su Eleanor e sulla messa in onda

Leggi anche: Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg arriva a Napoli: le prime immagini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ESCLUSIVA - Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole: Tornerò a Napoli; Whoopi Goldberg a Un posto al sole sarà Eleanor Price | Anticipazioni; Un posto al sole: Whoopi Goldberg arriva a Napoli, il ruolo di Eleanor e i dettagli confermati; Un posto al sole, trame febbraio: il personaggio di Whoopi Goldberg si chiamerà Eleanor.

Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg - Le prime indiscrezioni sul ruolo dell'attrice americana nella soap di Rai Tre. superguidatv.it