Un posto al sole | arriva Eleanor Price cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg
Eleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, è il nuovo personaggio che si unisce a
Dal momento in cui è arrivata la notizia che la star internazionale Whoopi Goldberg avrebbe fatto parte del cast di Un Posto al Sole la curiosità dei fans è salita alle stelle. Quale ruolo avevano pensato gli sceneggiatori per l’indimenticabile protagonista di tante pellicole di successo? Ebbene, a poche settimane dalla messa in onda degli episodi in cui la vedremo, arrivano le prime indiscrezioni: Whoopi Goldberg sarà Eleanor Price in Upas. La star hollywoodiana nei nuovi episodi Upas di febbraio 2026. Whoopi Goldberg è approdata a Napoli lo scorso novembre, per girare le scene delle nuove puntate che vedremo su Rai Tre a febbraio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
