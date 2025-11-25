Jesi lotta alla povertà educativa | 50mila euro dalla fondazone Cariverona
Jesi (Ancona), 25 novembre 2025 - Il Comune rafforza il suo impegno nella lotta alla povertà educativa minorile e nell'inclusione sociale. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha formalizzato l'accettazione del contributo di 50 mila euro da parte della Fondazione Cariverona per l'attuazione del progetto "IN.SP.IRE" (INcludere, SPerimentare, nutrIRE). Jesi, in qualità di Ente capofila, ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del bando "Sport e Cultura per Includere" di Cariverona, il cui obiettivo è sviluppare la personalità dei giovani e rafforzarne le competenze attraverso contesti relazionali positivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
