la popolazione cresce ancora ma non i figli

Nonostante l’aumento della popolazione, i dati demografici evidenziano una tendenza preoccupante: il saldo naturale rimane negativo, con più decessi che nascite. Questa dinamica sottolinea come, pur crescendo in numero, la comunità affronti sfide legate alla diminuzione della natalità, influenzando il futuro demografico e la sostenibilità sociale della città.

La città cresce ma, almeno dal punto di vista statistico, c’è poco da stare sereni. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nuovi nati e decessi, continua a essere negativo. È il dato che balza maggiormente all’occhio dal bilancio demografico diffuso dal Comune. Nel 2025 la popolazione è cresciuta ancora, circa 150 unità in più. I registri dell’Anagrafe contano ora 26.540 cittadini. La nota dolente è rappresentata dalle nascite. Sono state soltanto 164. Nel 2023 erano state 189, nel 2024 186. Ora una diminuzione piuttosto importante, circa il 12% in meno in un anno. Balza ancora di più all’occhio considerando la differenza con i decessi, che sono stati 218. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

