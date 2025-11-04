Nella Liguria della denatalità cresce la popolazione straniera | Video
Nella Liguria che fatica ad aumentare nel numero di residenti cresce, invece, la popolazione straniera: a fine 2024 l'aumento è del 5,4% rispetto all'anno precedente (164.127 persone). La crescita maggiore si registra a Genova (più 6%) seguita da Imperia (5,6%), Savona (4,7%) e La Spezia ( piu 3,8%). A scuola gli alunni con cittadinanza non italiana sono 30.092, in crescita del 4,4% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
