A Viterbo la popolazione femminile cresce troppo poco

A Viterbo si registra un incremento minimo della popolazione femminile, evidenziando una crescita demografica lenta nel territorio. I primi dati provvisori al 31 agosto 2025 mostrano che la popolazione residente in Italia raggiunge i 58.925. Questi trend demografici sollevano interrogativi sulle dinamiche sociali e sulle sfide future per la città e il Paese.

Al 31 agosto 2025, secondo i primi dati provvisori, la popolazione residente in Italia ammonta a 58.925.596 unità, in diminuzione di 9mila unità rispetto all’inizio dell’anno (-0,1 per mille abitanti). Le nascite nei primi otto mesi ammontano a 230mila unità, evidenziando un calo della natalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

