La politica europea ha pochi leader all’altezza della minaccia Putin-Trump uno è Zelensky

Durante il forum di Davos, Volodymyr Zelensky ha rivolto all’Europa una domanda diretta: «What are you willing to do?». La scena sottolinea come pochi leader europei siano attualmente all’altezza di affrontare le sfide rappresentate da figure come Putin e Trump. In un contesto di tensioni crescenti, la capacità di risposta dell’Europa rimane centrale per la stabilità e la sicurezza continentale.

A Davos, Volodymyr Zelensky ha guardato negli occhi l’Europa e le ha chiesto: «What are you willing to do?», come canta Rihanna. Già, è questa la domanda del momento storico. Che cosa è disposta a fare l’Europa, stretta tra i carri armati di Mosca e la lucida follia di Washington? Il presidente ucraino non ha speso molte parole per spiegarlo, anzi, per ri-spiegarlo. «L’Europa ha bisogno di forze armate unite, forze che possano davvero difendere l’Europa oggi». Poi ha aggiunto: «L’Europa si affida solo alla convinzione che, se dovesse presentarsi un pericolo, la Nato agirà, ma nessuno ha mai visto l’alleanza in azione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Zelensky incontra Trump e annuncia il primo trilaterale con Mosca. Critiche all’Europa: “Non ha volontà politica verso Putin”Durante il suo intervento a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l’Unione europea, sottolineando la mancanza di volontà politica nei confronti di Vladimir Putin.

Zelensky – Trump, l’Europa cerca l’unità. Putin minaccia: “Pace o useremo la forza”In vista dell’incontro tra Zelensky e Trump a Mar-a-Lago, il presidente ucraino ha lavorato per consolidare il supporto europeo.

