In vista dell’incontro tra Zelensky e Trump a Mar-a-Lago, il presidente ucraino ha lavorato per consolidare il supporto europeo. La volontà è di presentarsi con un fronte unito, mentre Putin avverte che senza pace si ricorrerà alla forza. La situazione rimane complessa e in continuo divenire, con le tensioni internazionali che si intensificano e l’Europa impegnata nel cercare un’unità strategica.

Alla vigilia dell’incontro a Mar-a-Lago con Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è coordinato con i partner europei affinché possa presentarsi al colloquio con una posizione salda e unitaria. Durante una videochiamata dal Canada, Zelensky ha ricevuto sostegno dai principali leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, oltre ai vertici dell’ Unione Europea. L’incontro è stato anticipato alle 19, ora italiana. Si cerca la pace, ma il conflitto sul campo genera ancora vittime. La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha espresso la linea del governo italiano, evidenziando l’importanza di “mantenere l’unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zelensky – Trump, l’Europa cerca l’unità. Putin minaccia: “Pace o useremo la forza”

