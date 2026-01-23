La paura del silenzio che segue un momento di crisi o perdita è un sentimento comune a molti. Questo silenzio, spesso carico di attese e rimpianti, ci mette di fronte alla nostra fragilità e alle sfide della vita. In un mondo segnato da difficoltà e ingiustizie, comprendere questa paura può aiutarci a riflettere sul nostro rapporto con il tempo e le emozioni, cercando di trovare serenità anche nelle situazioni più complesse.

Vincenzo Calafiore 23 Gennaio 2026 Tutti. Tutti noi, temiamo la fine dei nostri giorni, e tutti vorremmo un secondo tempo per vivere ancora dei momenti felici, almeno in apparenza, perché in verità la vita su questo “ pianeta terra “ ovunque ci è resa difficile, dalla povertà, dalle malattie, dai disagi, dalle guerre, dai disastri, tutte cose adducibili ad un solo colpevole: l’uomo. E’ come vivere dentro una bolla in una continua situazione d’attesa. Attesa della pace e della serenità, dell’amore vero, di un po’ di felicità, nel quotidiano divenire, durante la quale è come se le esistenze rimangono sospese, avvertendo allo stesso tempo la paura del silenzio addosso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La paura di quel silenzio addosso

