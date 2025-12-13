Rifrullo settimo furto in sei mesi | Lavoriamo con la paura addosso

Il Rifrullo, storico locale di San Niccolò a Firenze, si trova ancora una volta vittima di un tentativo di furto, il settimo in sei mesi. La ripetizione di questi episodi sta creando un clima di insicurezza e preoccupazione tra i gestori e i residenti, che devono affrontare la costante minaccia di ulteriori atti vandalici.

FIRENZE Un altro colpo nella notte al Rifrullo, storico locale di san Niccolò e punto di riferimento della vita di quartiere. È il settimo colpo in sei mesi, un dato che preoccupa residenti e commercianti e che conferma l’escalation di furti e incursioni notturne nella zona. L’ultima irruzione è avvenuta intorno alle 4.15 di ieri mattina, quando un vicino ha sentito forti rumori e ha chiamato i carabinieri, allarmato dai rumori provenienti dall’interno del locale. Ma quando sono arrivati i militari i ladri erano già scappati con il fondo cassa. "Stamattina (ieri, ndr) mi hanno contattato i carabinieri, sono arrivato subito al locale – racconta Filippo Moretti, general manager del Rifrullo –. Lanazione.it Rifrullo, settimo furto in sei mesi: "Lavoriamo con la paura addosso" - FIRENZE Un altro colpo nella notte al Rifrullo, storico locale di san Niccolò e punto di riferimento della vita di ... lanazione.it

