La navetta gratis bocciata dalla Lega che potrebbe far risparmiare 300 euro all' anno ai pendolari

A Carnate, il parcheggio a pagamento presso la stazione potrebbe costare circa 300 euro all’anno ai pendolari. La Lega si oppone alla misura, e l’ex leghista Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio, ricorda che otto anni fa aveva proposto un’opzione gratuita per facilitare gli spostamenti dei pendolari. La questione riguarda l’equilibrio tra costi e servizi offerti ai viaggiatori della zona.

La denuncia arriva dall'ex compagno di partito che 8 anni fa aveva già presentato una proposta per agevolare i pendolari del suo Comune "Nel 2018 avevo proposto al mio Comune una navetta sperimentale gratuita con parcheggio gratis ad Aicurzio per portare i pendolari direttamente in stazione a Carnate - spiega a MonzaToday -. Aicurzio dista da Carnate solo 3 km e sarebbe stato un servizio molto utile. Ma il progetto è stato bloccato da 'politici' e amministratori di altri comuni. Il progetto sperimentale prevedeva la l'introduzione di minibus da 20 posti senza conducente, assicurando parcheggi gratis per i pendolari del circondario".

