La navetta gratis bocciata dalla Lega che potrebbe far risparmiare 300 euro all' anno ai pendolari

Da monzatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carnate, il parcheggio a pagamento presso la stazione potrebbe costare circa 300 euro all’anno ai pendolari. La Lega si oppone alla misura, e l’ex leghista Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio, ricorda che otto anni fa aveva proposto un’opzione gratuita per facilitare gli spostamenti dei pendolari. La questione riguarda l’equilibrio tra costi e servizi offerti ai viaggiatori della zona.

La denuncia arriva dall'ex compagno di partito che 8 anni fa aveva già presentato una proposta per agevolare i pendolari del suo Comune “Nel 2018 avevo proposto al mio Comune una navetta sperimentale gratuita con parcheggio gratis ad Aicurzio per portare i pendolari direttamente in stazione a Carnate - spiega a MonzaToday -. Aicurzio dista da Carnate solo 3 km e sarebbe stato un servizio molto utile. Ma il progetto è stato bloccato da ‘politici’ e amministratori di altri comuni. Il progetto sperimentale prevedeva la l’introduzione di minibus da 20 posti senza conducente, assicurando parcheggi gratis per i pendolari del circondario”.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

I pendolari che dovranno sborsare 300 euro all'anno per parcheggiare in stazioneCon l'inizio del nuovo anno, i pendolari della stazione di Carnate si trovano ad affrontare un aumento dei costi di parcheggio, che salgono a 300 euro all'anno.

I pendolari che dovranno sborsare 300 euro all'anno per parcheggiare in stazioneA partire da quest’anno, i pendolari che sostano con l’auto presso la stazione di Carnate dovranno pagare una tassa annuale di circa 300 euro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La navetta gratis (bocciata dalla Lega) che potrebbe far risparmiare 300 euro all'anno ai pendolari.

la navetta gratis bocciataLa navetta gratis (bocciata dalla Lega) che potrebbe far risparmiare 300 euro all'anno ai pendolariLa denuncia arriva dall'ex compagno di partito che 8 anni fa aveva già presentato una proposta per agevolare i pendolari del suo Comune ... monzatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.