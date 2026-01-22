I pendolari che dovranno sborsare 300 euro all' anno per parcheggiare in stazione

A partire da quest’anno, i pendolari che sostano con l’auto presso la stazione di Carnate dovranno pagare una tassa annuale di circa 300 euro. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante nelle modalità di accesso ai parcheggi, coinvolgendo direttamente chi utilizza quotidianamente il servizio. La nuova tariffa mira a regolare l’utilizzo degli spazi e a sostenere la gestione delle aree di sosta.

Il nuovo anno è iniziato con una gabella per i pendolari che parcheggiano l’auto alla stazione di Carnate. Sosta non più gratis, ma a pagamento: 3 euro al giorno per i non residenti, 300 euro per l'abbonamento annuale. Per i residenti il costo è di 1 euro al giorno, e di 175 euro per.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Milano, 165 euro per parcheggiare l'auto vicino alla stazione Centrale

Leggi anche: Per un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno: beccato e costretto a sborsare 2200 euro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Roma-Lido, timori e auspici del 2026. I pendolari: scenario preoccupante; Potenza. Mobilità in cambiamento, si punta a servizi integrati; Nuovo stop per collaudo treni, il disappunto dei pendolari; Interruzioni Circum, protestano i pendolari della Vesuviana.

I pendolari che dovranno sborsare 300 euro all'anno per parcheggiare in stazioneIl balzello, introdotto dall'amministrazione comunale, ha fatto gridare allo scandalo e il consigliere regionale invita la sindaca a ritirare il provvedimento ... monzatoday.it

Nuovi treni, vecchi problemi: pendolari contro gli stop anticipati della CircumSulle linee vesuviane della Circumvesuviana si profila l’ennesima settimana difficile per migliaia di pendolari. ilgiornalelocale.it

Studenti e pendolari bergamaschi dovranno sopportare ancora disagi fino a fine febbraio, quando dovrebbero terminare i lavori della tramvia delle valli con il collegamento fra la T1 e la T2 in costruzione. - facebook.com facebook