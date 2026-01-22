I pendolari che dovranno sborsare 300 euro all' anno per parcheggiare in stazione

Con l'inizio del nuovo anno, i pendolari della stazione di Carnate si trovano ad affrontare un aumento dei costi di parcheggio, che salgono a 300 euro all'anno. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante per chi utilizza quotidianamente i servizi ferroviari e si prepara a gestire le spese di mobilità. Di seguito, i dettagli e le possibili implicazioni di questa novità.

Il balzello, introdotto dall'amministrazione comunale, ha fatto gridare allo scandalo e il consigliere regionale invita la sindaca a ritirare il provvedimento Il nuovo anno è iniziato con una gabella per i pendolari che parcheggiano l’auto alla stazione di Carnate. Sosta non più gratis, ma a pagamento: 3 euro al giorno per i non residenti, 300 euro per l'abbonamento annuale. Per i residenti il costo è di 1 euro al giorno, e di 175 euro per l’abbonamento annuale. Una decisione, quella abbracciata dalla giunta guidata dalla sindaca Rosella Maggiolini, che ha sollevato molte critiche e qualche mal di pancia soprattutto da parte dei pendolari (studenti e lavoratori) che non vivono a Carnate e in auto raggiungono lo scalo ferroviario brianzolo per andare a Milano e la Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

