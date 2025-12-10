La nascita di un Regno due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero II

Due giornate di eventi per celebrare la nascita di un regno e la figura di Ruggero II, organizzate dall’Associazione “Croce Normanna di Ruggero II” con il patrocinio di enti regionali e locali. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del 400° anniversario di Santa Rosalia, offrendo un’occasione per riscoprire la storia e il patrimonio normanno in Sicilia.

L’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, con il patrocinio dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Palermo (400°+1 anniversario di Santa Rosalia) e della Fondazione Federico II, presenta due appuntamenti dedicati alla celebrazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Voliamo bassi - Zazoom Social News

WWE | Chelsea Green con la vittoria lampo su Giulia torna US Champ e diventa double champ come Ethan Page - Zazoom Social News

Ruggero 1130, la nascita di un Regno. Due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero II - Saranno due gli appuntamenti di grande rilievo culturale, dedicati alla celebrazione dell’eredità normanna e della nascita del Regno di Sicilia, che si svolgeranno lunedì 15 e domenica 21 dicembre a [ ... Come scrive blogsicilia.it

Palermo-Ruggero 1130 – La nascita di un Regno ? Due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero II - Palazzo dei Normanni, Palermo 15 e 21 dicembre 2025 L’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, con il patrocinio dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), del Comu ... Riporta brindisilibera.it

Segnaliamo questi due importanti eventi a Palermo: **Ruggero 1130 – La nascita di un Regno ? Due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero II** ** ** **Palermo – Palazzo dei Normanni** **15 e 21 dicembre 2025** L’Associazion - facebook.com Vai su Facebook