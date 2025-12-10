Ruggero 1130 - la nascita di un regno | due giornate dedicate alla storia dei normanni
“Ruggero 1130: la nascita di un Regno”, il prossimo 15 dicembre 2025 (alle ore 15:30) si terrà un incontro che approfondirà la formazione del Regno di Sicilia e la modernità del progetto politico degli Altavilla. Durante il convegno sarà presentato anche il progetto culturale “Il mio nome è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Associazione croce normanna di Re Ruggero II è lieta di invitarvi in due imperdibili giornate dedicate alla storia dei Normanni in Sicilia. Ruggero 1130 – La nascita di un Regno 15 e 21 Dicembre 2025 Convegno ?"Ruggero 1130: la nascita di un regno" Vai su Facebook
"LA BOTTEGA SARDA DI RUGGERO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Palermo-Ruggero 1130 – La nascita di un Regno ? Due giornate dedicate alla storia dei Normanni e alla figura di Ruggero II - Palazzo dei Normanni, Palermo 15 e 21 dicembre 2025 L’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, con il patrocinio dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), del Comu ... Da brindisilibera.it
