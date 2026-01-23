La musica pop diventa sempre più triste

Negli ultimi vent’anni, la musica pop ha mostrato un cambiamento nelle tematiche trattate. Secondo un’analisi di MusixMatch, società specializzata in data analysis, e pubblicata da The Economist, sono stati esaminati i testi delle cento canzoni più ascoltate di Billboard ogni settimana. L’analisi rivela una tendenza crescente verso temi più malinconici e introspectivi, riflettendo forse un mutamento nelle emozioni espresse dalla musica pop contemporanea.

Nell'arco di due decenni, le hit con testi definiti angoscianti sono aumentati di popolarità, fino ad arrivare a tredici punti percentuali.

