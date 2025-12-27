Un anno di cambiamenti per la protezione civile di Civitanova, che vanta volontari giovanissimi. Entusiasta il sindaco, che annuncia un investimento da 70mila euro per l’acquisto di un nuovo veicolo 4x4 e l’aggiornamento del sistema radio, fondamentale durante le emergenze. Nel corso di un momento conviviale per scambiarsi gli auguri, a fare gli onori di casa è stato il giovane coordinatore Alberto Conca. "Questo è stato un anno intenso, di cambiamenti e di riorganizzazione. Un periodo non semplice, ma che ci ha permesso di fermarci e mettere ordine, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e renderlo sempre più unito e operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protezione civile diventa sempre più giovane

Leggi anche: Quarant’anni di attesa, poi la svolta: l’ex cooperativa diventa polo della Protezione civile

Leggi anche: TEGIS, l’innovazione digitale per una Protezione Civile più efficiente

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"Diventa influencer di protezione civile": concorso a premi per le scuole dei Campi Flegrei - vulcani di idee: i Campi Flegrei in un reel”: è il concorso a premi promosso dalla Regione Campania, per tutte le scuole primarie e ... regione.campania.it

Diventa influencer Protezione civile, contest per le scuole - vulcani di idee: i Campi Flegrei in un reel": è il concorso a premi promosso dalla Regione Campania, per tutte le scuole primarie e secondarie, di primo e ... ansa.it

Campi Flegrei, “Diventa influencer di Protezione civile”, domani la premiazione - Si svolgerà domani la cerimonia di premiazione dei reel realizzati dagli studenti delle scuole della zona rossa dei Campi Flegrei che hanno partecipato al concorso indetto dalla Regione Campania ... ilmattino.it

PROTEZIONE CIVILE Intanto proseguono le attività nel capannone ex Morri, a Murata, designato a diventare la nuova sede ufficiale dell’Unione Volontariato. - facebook.com facebook

L’intervento, attivato nell’ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea e coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede attività di sopralluogo e valutazione tecnica fino al 20 dicembre 2025,... x.com