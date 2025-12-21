Fitto si candida Toma lo esclude dalla giunta | botta e risposta a distanza
MAGLIE – Che non corresse “buon sangue” sotto l’aspetto amministrativo tra il sindaco di Maglie in carica, Ernesto Toma, e il suo predecessore, Antonio Fitto, non era più un segreto: ma quanto sta accadendo negli ultimi giorni segna uno strappo clamoroso, una rottura di un rapporto durato almeno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Elezioni a Maglie, Antonio Fitto si candida a sindaco, Toma resta in campo e c’è una candidata dell’opposizione - Ho continuato ad ascoltare Maglie ogni giorno: nei quartieri, tra le famiglie, con i giovani e con gli anziani, con chi lavora e con chi chiede risposte. corrieresalentino.it
