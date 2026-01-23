La guerra dei Beckham passa anche dal nome Victoria ha brevettato quello dei suoi figli | così Brooklyn non può usarlo come brand fino al 2026

Victoria Beckham ha depositato il brevetto sul nome dei figli, impedendo a Brooklyn di utilizzarlo come brand fino al 2026. La questione legale riflette le tensioni crescenti tra il giovane e i genitori, rendendo più complessa la loro relazione e aprendo nuovi spazi di confronto e divergenza. La disputa evidenzia come le questioni di immagine e branding possano influenzare anche i rapporti familiari.

Continua ad allargarsi la frattura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, andando a toccare anche il piano legale ed economico. Al centro del nuovo scontro c’è il controllo del nome del primogenito, registrato come marchio dalla madre e vincolato fino a dicembre 2026. Come riporta il Corriere della Sera, Victoria Beckham ha brevettato nel tempo i nomi di tutti e quattro i figli – Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper – rinnovando il contratto nel 2016 con validità in Gran Bretagna e in Europa, fino appunto a dicembre 2026. Questo significa che Brooklyn, oggi 25enne, non ha piena libertà di usare il proprio nome e cognome per lanciare prodotti, iniziative commerciali o linee di merchandising senza il consenso dei genitori.🔗 Leggi su Open.online

Victoria Beckham ha brevettato il nome di suo figlio Brooklyn fino al dicembre del 2026: cosa vuol dire e perché lui non deve esserne affatto contentoVictoria Beckham ha depositato il brevetto sul nome di suo figlio Brooklyn fino al dicembre 2026.

Brooklyn Beckham, i genitori hanno brevettato il nome del figlio: non può ancora usarlo per lanciare prodottiBrooklyn Beckham ha recentemente affrontato una sorpresa legale: i suoi genitori hanno brevettato il suo nome, impedendogli di utilizzarlo per lanciare prodotti o intraprendere attività commerciali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il ballo inappropriato con la madre Victoria e tutte le accuse di Brooklyn Beckham contro i genitori; La guerra dei Beckham su Instagram: quando il marchio di famiglia distrugge l'affetto reale; La guerra dei Beckham, Brooklyn versus Sir David e Victoria - Radio Globo; La Guerra dei Beckham non si ferma.

La guerra dei Beckham passa anche dal nome, Victoria ha brevettato quello dei suoi figli: così Brooklyn non può usarlo come brand fino al 2026Victoria Beckham ha brevettato nel tempo il nome di tutti e quattro i figli, rinnovando il contratto nel 2016 con validità fino a dicembre 2026. Ecco cosa comporta ... open.online

È scoppiata la guerra dei Beckham: le dure accuse di Brooklyn a David e Victoria scatenano la piccata risposta dell’ex MilanVolano stracci tra Brooklyn Beckham e i genitori, David e Victoria. Interrogato sullo sfogo del figlio, lo Spice Boy, proprietario dell'Inter Miami ed ex Milan, non ha mancato di dire la sua ... sport.virgilio.it

È scoppiata la guerra dei Beckham: le dure accuse di Brooklyn a David e Victoria scatenano la piccata risposta dell’ex Milan Era nell’aria da tempo, ma ora è tutto alla luce del solo o, meglio, dei social: i Beckham sono ufficialmente in guerra. A togliere il velo s - facebook.com facebook

La guerra dei Beckham, Brooklyn chiude coi suoi: «Mia moglie mai accettata, dissero 'non è nostro sangue'». Il giallo dell'abito da sposa x.com