Brooklyn Beckham i genitori hanno brevettato il nome del figlio | non può ancora usarlo per lanciare prodotti

Brooklyn Beckham ha recentemente affrontato una sorpresa legale: i suoi genitori hanno brevettato il suo nome, impedendogli di utilizzarlo per lanciare prodotti o intraprendere attività commerciali. Questa situazione ha suscitato discussioni sui diritti legali legati ai nomi e alle marche personali. Al momento, Brooklyn non può sfruttare il proprio nome per scopi professionali, generando attenzione e riflessioni sulle implicazioni di tali brevetti familiari.

Dopo l’attacco social di Brooklyn Beckham ai genitori, spunta un nuovo dettaglio che rende ancora più complesso il rapporto nella famiglia dell’ex calciatore inglese. Victoria Beckham avrebbe infatti brevettato il nome del figlio Brooklyn. Il contratto scade nel dicembre 2026 ed è valevole sia in Gran Bretagna che in tutta Europa. Con questa mossa, Brooklyn Beckham non può utilizzare il suo nome per sfruttarlo commercialmente. Famiglia Beckham, il brevetto sui nomi Non sarebbe solo Brooklyn il nome brevettato da Victoria e David Beckham. Come riporta il Corriere della Sera, la coppia, tra le più ricche del Regno Unito, avrebbe infatti brevettato anche i nomi Romeo, Cruz e Harper, gli altri tre figli della coppia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Brooklyn Beckham accusa i genitori: "Hanno provato a rovinarmi il matrimonio"Brooklyn Beckham rompe il silenzio e rivela di aver avuto difficoltà con i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver cercato di influenzare negativamente il suo matrimonio.

