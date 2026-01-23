La giovane Gaia 22enne morta travolta dal treno | Volontaria con un grande amore per gli altri

Gaia, 22 anni, è deceduta dopo essere stata travolta da un treno a Certaldo. Volontaria presso la Misericordia, aveva un forte impegno nel dedicarsi agli altri. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità, che ricorda la sua generosità e il suo spirito di solidarietà. Un esempio di altruismo che continuerà ad essere fonte di ispirazione per molti.

Certaldo, 23 gennaio 2026 – “Aveva un grande amore per il prossimo, che metteva in pratica come volontaria alla Misericordia”. Un intero paese, Certaldo, è sconvolto per la morte di Gaia Gelsi, 22 anni, la ragazza travolta da un treno Intercity alla stazione di Empoli. Portata a Careggi, è deceduta dopo due giorni di cure dei medici. Le ferite e i traumi che aveva riportato si sono però rivelati troppo gravi. Ogni tentativo di strapparla alla morte è stato vano. Certaldo sperava di riabbracciare la ragazza. Ma adesso ci sono solo dolore e lacrime. Colpita la Misericordia di Certaldo, di cui la ragazza era una volontaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

