Gaia, giovane volontaria della Misericordia di Certaldo, è tragicamente scomparsa dopo essere stata investita da un treno. Con un cuore dedicato agli altri, aveva scelto di dedicarsi al volontariato per aiutare chi ne aveva bisogno. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sull’importanza dell’altruismo e del senso di comunità. La comunità si stringe attorno alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e stimata.

Certaldo, 23 gennaio 2026 – “Aveva un grande amore per il prossimo, che metteva in pratica come volontaria alla Misericordia”. Un intero paese, Certaldo, è sconvolto per la morte di Gaia Gelsi, 22 anni, la ragazza travolta da un treno Intercity alla stazione di Empoli. Portata a Careggi, è deceduta dopo due giorni di cure dei medici. Le ferite e i traumi che aveva riportato si sono però rivelati troppo gravi. Ogni tentativo di strapparla alla morte è stato vano. Certaldo sperava di riabbracciare la ragazza. Ma adesso ci sono solo dolore e lacrime. Colpita la Misericordia di Certaldo, di cui la ragazza era una volontaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giovane Gaia, morta travolta dal treno: “Volontaria con un grande amore per il prossimo”

Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, Empoli ha annunciato la scomparsa di Gaia, una giovane donna di 22 anni, deceduta dopo due giorni di agonia.

“Arriva il treno, spostati!”, Gaia travolta dal Frecciaargento a 150 km/h: morta a 22 anni ad EmpoliLa tragica morte di Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, avvenuta a Empoli dopo essere stata investita da un treno Frecciarossa, ha suscitato grande dolore e riflessioni sulla sicurezza sui binari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Francesca Michettoni trovata morta a letto a 31 anni. Aveva detto: Vado a riposare, non mi sento bene. Lascia una figlia piccola; Morta Kianna Underwood, l'attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni; ? Va a dormire e non si sveglia più: Andrea Lorini è morto a soli 48 anni; Francesca Palazzetti trovata morta in casa, non rispondeva da due giorni: il dramma a Pesaro.

La giovane Gaia, morta travolta dal treno: Volontaria con un grande amore per il prossimoLutto a Certaldo per la scomparsa della 22enne, deceduta in seguito a un tremendo incidente alla stazione di Empoli. La ragazza non si sarebbe accorta del passaggio di un treno Intercity che l’ha inve ... lanazione.it

Arriva il treno, spostati!, Gaia travolta dal Frecciaargento a 150 km/h: morta a 22 anni ad EmpoliNon ce l’ha fatta Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo e volontaria della Misericordia, travolta martedì sera da un Frecciargento alla stazione di Empoli ... fanpage.it

*Tragedia alla stazione di Empoli: Gaia Gelsi, 22 anni, muore travolta da un treno* Gaia Gelsi, una giovane volontaria della Misericordia di Certaldo, è morta dopo essere stata investita da un Frecciargento alla stazione di Empoli martedì sera. La ragazza, origi - facebook.com facebook