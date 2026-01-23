La gioia dell’attesa per il Carnevale di Fano

A Fano, l’attesa per il Carnevale 2026 sta crescendo, con le tradizionali sfilate dei carri allegorici previste nelle date dell’1, 8 e 15 febbraio. La città si prepara a rivivere un rito antico, caratterizzato da colori, musica e festeggiamenti lungo il corso mascherato. Un momento di incontro e tradizione che ogni anno rinnova l’atmosfera di convivialità e allegria tipica di questa celebrazione.

A Fano il conto alla rovescia per il periodo delle feste in maschera è partito e la città si prepara a ritrovare il suo rito più antico: le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Fano 2026, in programma domenica 1°, 8 e 15 febbraio, con le tre giornate in cui il corso mascherato tornerà a riempirsi di colori, musica, carri allegorici e getto. L’avvio ufficiale sarà invece domenica (25 gennaio), con il Carnevale dei Bambini, primo appuntamento della manifestazione ma senza giganti di cartapesta. Ci siamo quasi, quindi. e la febbre del Carnevale sale. Lo si capisce entrando nei capannoni, dove fervono gli ultimi preparativi e i maestri carristi sono alle prese con le rifiniture finali dei giganti di cartapesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevale di Fano, vola la mongolfiera: la firma il maestro Dante Ferretti

Carnevale di Fano e gli altri più belli delle Marche, i 5 eventi migliori

