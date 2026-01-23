Una recente dichiarazione della genetista Denise Albani commenta la perizia sul DNA attribuito a Sempio, firmata dal professor Francesco De Stefano nel 2014. L’esperta ha affermato che, se fosse stata coinvolta in quel caso, avrebbe adottato metodi diversi rispetto a quelli usati allora. Questa riflessione evidenzia l’evoluzione delle procedure scientifiche e le differenti interpretazioni possibili nel campo delle analisi genetiche forensi.

AGI - "Lei oggi farebbe uguale?". "No, non farei uguale". Lo scambio di battute tra l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, e la genetica Denise Albani, poliziotta scientifica, si riferisce alle modalità con cui venne elaborata la perizia firmata dal professor Francesco De Stefano che siglò lo studio del 2014 sul dna estratto dalle unghie di Chiara Poggi concludendo che non era utilizzabile. Il dialogo è contenuto nel verbale di una sessantina di pagine, con passaggi molto tecnici, dell'udienza datata 18 dicembre 2025 davanti alla giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, in cui si sono tirate le somme dell' incidente probatorio nell'ambito dell'indagine che vede accusato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La genetista sul dna attribuito a Sempio: "Non avrei fatto la perizia come fece De Stefano"

Leggi anche: Garlasco, il Dna attribuito alla linea paterna di Sempio era sopra o sotto le unghie di Chiara? La perizia della genetista Albani: “Impossibile stabilirlo”

Leggi anche: Garlasco, la genetista Baldi spiega perché la perizia sul Dna non accusa Sempio: “Non è identificativo”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La genetista sul dna attribuito a Sempio: Non avrei fatto la perizia come fece De Stefano; Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nulla; Leggere i geni. Viaggio nelle meraviglie del DNA; Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Nulla di affidabile e certo.

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nullaDi affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla. Lo sostiene Denise Albani, la genetista incaricata dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per il delitto in concorso ... milanotoday.it

Delitto di Garlasco, la genetista Albani e il DNA di Sempio: Nel profilo non c’è nulla di assolutamente certoIl verbale dell’incidente probatorio: le domande della difesa del 37enne e le risposte dell’esperta. La perizia del 2014? Avrei fatto diversamente. Restano anche i dubbi su possibili contaminazioni ... msn.com