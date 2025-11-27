Garlasco la genetista Baldi spiega perché la perizia sul Dna non accusa Sempio | Non è identificativo

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La genetista del pool difensivo di Andrea Sempio commenta le ultime indiscrezioni sull'analisi biostatica condotta da Denise Albani: "Nessuna novità, ci sono alleli in questo profilo che corrispondono agli alleli dalla Y ma è stato sempre detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

