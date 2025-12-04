Garlasco il Dna attribuito alla linea paterna di Sempio era sopra o sotto le unghie di Chiara? La perizia della genetista Albani | Impossibile stabilirlo

Garlasco (Pavia), 4 dicembre 2025 – Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma "l'analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Sono queste le conclusioni della perita Denise Albani per l'incidente probatorio che vede indagato Andrea Sempio per l'omicido in concorso della ventiseienne di Garlasco. Un altro aspetto dirimente è legato a “dove” sia stato depositato il Dna, sopra o sotto le unghie della vittima? "In questo caso – continua la relazione – si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima (e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano); quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario; perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato); quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, il Dna attribuito alla linea paterna di Sempio era sopra o sotto le unghie di Chiara? La perizia della genetista Albani: “Impossibile stabilirlo”

