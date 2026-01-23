Il discorso del premier canadese Mark Carney a Davos rappresenta un momento significativo nel panorama globale. In questa occasione, si affronta la questione di un mondo che si sta sgretolando, ormai privo di solide regole condivise. Di seguito, proponiamo alcuni estratti di un intervento che invita a riflettere sulle trasformazioni in atto e sulle sfide future.

Il discorso del premier canadese Mark Carney a Davos ha qualcosa di storico. Ne pubblichiamo ampi brani. Questo è il momento di “una rottura nell’ordine mondiale, della fine di una piacevole finzione e dell’inizio di una dura realtà”, in cui le grandi potenze “non sono sottoposte a nessun limite, a nessuna costrizione”. “D’altro canto, gli altri Paesi, in particolare le potenze intermedie come il Canada, non sono impotenti. Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che comprenda i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La fine del falso mondo basato delle regole

