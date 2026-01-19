Perché il 2026 segna la fine delle regole nel grooming maschile

Il 2026 segna un punto di svolta nel mondo del grooming maschile, dove le regole tradizionali si fanno più flessibili e personalizzate. Le tendenze capelli uomo di quest’anno evidenziano come non ci siano più standard univoci, ma molteplici approcci alla cura e allo stile personale. In questo contesto, la libertà di espressione diventa centrale, offrendo a ogni uomo la possibilità di definire il proprio look senza vincoli predefiniti.

Le tendenze capelli uomo 2026 ci raccontano che non esiste un’unica possibilità per il grooming maschile, ma che, al contrario, le interpretazioni sono infinite. «Dal richiamo colto agli anni ’80 e ’90 fino a una nuova idea di eleganza disinvolta, gli hair style maschili si affermano come un linguaggio autonomo», racconta Niccolò Gotti, Style Director TONI&GUY Bergamo, che ci ha aiutato a delineare i main trend dei prossimi mesi. Tendenza capelli uomo 2026.. Il buzz cut ovvero l’essenzialità consapevole. Pronounce Menswear FallWinter 2026-2027 (Photo by Pietro D'ApranoGetty Images) Il buzz cut si conferma come uno dei tagli più potenti e simbolici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Oggi 31 dicembre, San Silvestro: perché la sua storia segna la fine dell’anno?

Il 31 dicembre, San Silvestro Papa è ricordato non solo per la sua giornata liturgica, ma anche per una leggenda che lo collega alla fine dell’anno. La sua figura ha attraversato i secoli, simbolo di conclusione e rinnovamento. Questa tradizione ha contribuito a rendere il suo nome inscindibile dall’ultimo giorno dell’anno, segnando un momento di riflessione e di speranza per il nuovo ciclo che sta per iniziare.

