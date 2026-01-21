L’ordine internazionale basato su regole era una finzione | l’incredibile ammissione di Carney a Davos

Durante il meeting di Davos, Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada, ha dichiarato che l’ordine internazionale basato su regole era una “finzione”. Questa affermazione rappresenta un momento di riflessione importante sulla stabilità e sulla credibilità del sistema globale, evidenziando le sfide e le complessità che caratterizzano le relazioni internazionali odierne.

In un discorso destinato a entrare nei libri di storia, il Primo Ministro canadese Mark Carney, ex Goldman Sachs e già governatore della Banca del Canada, ha pronunciato parole che segnano una svolta epocale nella diplomazia occidentale, quantomeno sul piano della comunicazione e della dialettica. Parlando al World Economic Forum di Davos, Carney ha ammesso apertamente che la tanto decantata retorica sull'”ordine internazionale basato su regole” non era altro che una “finzione” utile a giustificare l’egemonia statunitense. Un’ammissione straordinaria, che arriva da un leader di un paese storicamente allineato con Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

