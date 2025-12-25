Sarà un’Italia che, per il ventennale tutto tricolore del Tour de Ski (visto che si gareggia tra Dobbiaco e Val di Fiemme), ha una doppia vista davanti ai propri occhi. Una, naturalmente, è quella dei risultati immediati, e non potrebbe essere altrimenti visto che si parla dell’evento che condiziona l’intera Coppa del Mondo. L’altra è quella delle Olimpiadi di Milano Cortina. Innanzitutto, i nomi che vedremo al via. Tra gli uomini avremo Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme

Leggi anche: Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme

Leggi anche: Tour de Ski, 21 Azzurri convocati per le gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme: l’Italia punta al podio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

SCI NORDICO, LA VAL DI FIEMME PRONTA PER IL TOUR DE SKI 2026; Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme; Otto trentini convocati per il Tour de Ski 2026; Val di Fiemme, il Tour de Ski apre la stagione che porta alle Olimpiadi invernali del 2026.

Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme - Sarà un'Italia che, per il ventennale tutto tricolore del Tour de Ski (visto che si gareggia tra Dobbiaco e Val di Fiemme), ha una doppia vista davanti ai ... oasport.it