Tour de Ski 2026 Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme
Sarà un’Italia che, per il ventennale tutto tricolore del Tour de Ski (visto che si gareggia tra Dobbiaco e Val di Fiemme), ha una doppia vista davanti ai propri occhi. Una, naturalmente, è quella dei risultati immediati, e non potrebbe essere altrimenti visto che si parla dell’evento che condiziona l’intera Coppa del Mondo. L’altra è quella delle Olimpiadi di Milano Cortina. Innanzitutto, i nomi che vedremo al via. Tra gli uomini avremo Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme
Leggi anche: Tour de Ski, 21 Azzurri convocati per le gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme: l’Italia punta al podio
SCI NORDICO, LA VAL DI FIEMME PRONTA PER IL TOUR DE SKI 2026; Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme; Otto trentini convocati per il Tour de Ski 2026; Val di Fiemme, il Tour de Ski apre la stagione che porta alle Olimpiadi invernali del 2026.
Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme - Sarà un'Italia che, per il ventennale tutto tricolore del Tour de Ski (visto che si gareggia tra Dobbiaco e Val di Fiemme), ha una doppia vista davanti ai ... oasport.it
Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà domenica 28 dicembre 2025 a Dobbiaco, che sarà sede delle prime ... oasport.it
La Val di Fiemme si prepara al Tour de Ski - A Tesero sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 ritorna il Tour de Ski, tra gli atleti anche i russi ammessi come neutrali. rainews.it
Niente Boxing Day in Italia, ma che tour de force dopo Natale: si giocano 30 partite in 13 giorni La Premier League inglese riduce a una sola partita la tradizionale abbuffata di calcio del Boxing Day, nel giorno di Santo Stefano, anche se poi riprenderà a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.