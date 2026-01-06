Fiamma Olimpica in città Si parte in Autodromo poi la sfilata in centro
Imola si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026. L’evento prenderà avvio dall’Autodromo, proseguendo con una sfilata nel centro cittadino. Un momento di condivisione e di rappresentanza, che segna un passo importante nel percorso verso i Giochi Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026.
Imola è pronta ad accogliere la Fiaccola Olimpica di Milano-Cortina 2026. Si tratta di uno dei momenti più simbolici e partecipati del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici Invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Una staffetta, diretta all’accensione del braciere allo stadio San Siro di Milano, che attraversa l’Italia ormai da diverse settimane con l’ingresso in regione avvenuto ieri. Dalla riviera adriatica a Cesena. Poi Forlì, Faenza e Imola prima di puntare verso Bologna. Il ritrovo per i cittadini è fissato in agenda alle 14,30 in Piazza Matteotti, luogo centrale delle celebrazioni, con la Fiaccola che farà il suo accesso in città calcando l’asfalto dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari sul rettilineo principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
