La donazione di Loreno Sguanci | Le sculture esposte in Comune

Loreno Sguanci, scultore scomparso nel 2011, ha donato alcune delle sue opere alla città. Le sculture saranno esposte nell’androne e nel largo corridoio che collegano la sala del consiglio comunale e la sala Rossa. Questa donazione arricchisce gli spazi pubblici, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale e offrendo una nuova prospettiva artistica agli ambienti istituzionali.

Loreno Sguanci, lo scultore morto nel 2011, entra in grande stile con le sue opere in Comune. La donazione fatta alla città andrà ad impreziosire l'androne e il largo corridoio che ospita la sala del consiglio comunale ed anche la sala Rossa. "Abbiamo deciso – dice il sindaco Andrea Biancani – questa soluzione espositiva e ne abbiamo parlato con la famiglia, la moglie ed i due figli, che si sono trovati in perfetto accordo con noi per cui alla fine del mese verrà inaugurato questo percorso che sarà permanente e cioè la collocazione delle opere di Sguanci è senza scadenza, almeno fino a quando non se ne troverà una migliore.

