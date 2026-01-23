La devastazione del ciclone Harry Esercito in azione | mezzi corazzati squadre speciali e militari al lavoro tra sabbia e detriti

Dopo il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia orientale, l’Esercito italiano è impegnato in operazioni di soccorso e ricostruzione. Squadre speciali, mezzi corazzati e militari sono al lavoro tra sabbia e detriti per assistere le comunità colpite e garantire la sicurezza nelle zone più colpite dall’evento meteorologico.

Mezzi corazzati, squadre speciali del genio e militari al lavoro tra sabbia e detriti: è l'immagine dell'Esercito italiano impegnato lungo la costa orientale della Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry. Il 4º Reggimento Genio della Brigata Aosta, intervenuto su richiesta della Prefettura di.

Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry, Rap in azione da Mondello all'ArenellaDopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti.

Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese: la camminata tra danni e detriti a Mascali – VideoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali.

La Calabria nel fango: ciclone Harry scoperchia il ‘vaso di Pandora’ e la politica dell’inazioneDopo il passaggio del ciclone Harry, tra fango e devastazione in tutta la Calabria, è stato diffuso un documento di movimenti e associazioni che denunciano le responsabilità politiche. Si chiedono ris ... quicosenza.it

La devastazione del ciclone Harry, l'esercito rimuove i detriti sul litorale sfregiato del MessineseIl Quarto reggimento Genio della Brigata Aosta, dopo i sopralluoghi di rito, sta operando con personale e mezzi speciali per il ripristino della viabilità nei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci ... msn.com

