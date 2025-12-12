Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta mette in guardia dall’autocompiacimento mentre la sua squadra si prepara ad affrontare i Lupi in difficoltà Video

Mikel Arteta avverte l'Arsenal di mantenere concentrazione e umiltà, nonostante la squadra sia in testa alla Premier League. I Gunners si preparano ad affrontare i Wolverhampton Wanderers, ultimi in classifica, in una partita che rappresenta un’occasione per consolidare la leadership, ma anche un momento in cui evitare autocompiacimenti.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Wolverhampton Wanderers è inchiodato in fondo alla classifica della Premier League con soli due punti in 15 partite, e le cose non miglioreranno probabilmente sabato sera quando affronteranno la capolista Arsenal all’Emirates. I Gunners sono in testa alla classifica con 33 punti, due in più del Manchester City, secondo, e hanno appena battuto il Club Brugge ottenendo sei vittorie su sei partite di Champions League, l’unica squadra con un record del 100% nella competizione. Tuttavia, l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta dice che la partita contro i Wolves dovrebbe essere presa sul serio: è tutta una questione di tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa al titolo. Justcalcio.com



Arsenal, Arteta fa la conta: "Rice, Trossard e Saliba out, Gabriel Jesus inserito in lista Uefa" - Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei Gunners contro il Club Brugge, in Belgio. tuttomercatoweb.com

Arsenal, 6 su 6 in Champions. Arteta incontentabile: "3-0? Non siamo stati i soliti" - 3 in casa del Club Brugge e sesta vittoria in sei gare di Champions League centrata: l'Arsenal sembra rasentare la perfezione in questa. tuttomercatoweb.com

TRIPLETTA DELL'ARSENAL L'Arsenal vince 3-0 in casa del Club Brugge. Protagonista assoluto della gara Noni Madueke, andato a segno con una doppietta al 25' e 47'. A mettere un punto alla sfida però è Gabriel Martinelli con la rete siglata al 56'. Con - facebook.com Facebook