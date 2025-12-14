Arezzo lancia la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città AR-CER-s

Arezzo presenta AR-CER-s, la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città. Un progetto innovativo che coniuga sostenibilità, inclusione sociale e sviluppo locale, offrendo un modello unico in Italia per promuovere l'energia pulita e il benessere collettivo.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – : un modello unico in Italia che unisce sostenibilità, innovazione e inclusione sociale. Sarà presentata ufficialmente alla città la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale aretina, AR-CER-s, u n progetto pionieristico che pone Arezzo tra le realtà più avanzate in Italia nel campo dell’energia condivisa e della sostenibilità sociale. L’evento di lancio si terrà martedì 16 dicembre dalle 11.30 alle 13.30 presso la Borsa Merci d i Arezzo. AR-CER-s rappresenta un modello innovativo e ambizioso: una Comunità Energetica Rinnovabile Solidale che si distingue per caratteristiche uniche a livello nazionale, tra cui lo sviluppo su otto cabine primarie e la costituzione in forma di associazione riconosciuta, una delle pochissime in Italia presenti con questo assetto. Lanazione.it

