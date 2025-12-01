Foto di ringraziamento con Trump creata dall’intelligenza artificiale provoca polemiche

Jumptheshark.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a espandersi rapidamente, influenzando diversi settori, inclusa la comunicazione sui social media e la produzione di immagini e video digitali. In queste righe si analizzano recenti episodi che evidenziano come l’uso di contenuti generati dall’AI possa creare confusione tra realtà e finzione, influenzando l’opinione pubblica e la percezione degli eventi. l’uso dell’AI in ambito mediatico e politico. Immagini false generate dall’intelligenza artificiale. Una recente immagine pubblicata sui social ha mostrato Robert F. Kennedy Jr., durante un pranzo di “Ringraziamento” assieme ad altre figure politiche e pubbliche come Donald Trump, Donald Trump Jr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

foto di ringraziamento con trump creata dall8217intelligenza artificiale provoca polemiche

© Jumptheshark.it - Foto di ringraziamento con Trump creata dall’intelligenza artificiale provoca polemiche

