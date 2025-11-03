I trucchi hi-tech degli studenti | Copiano i compiti a casa dall’intelligenza artificiale
Cesena, 3 novembre 2025 - Premesso che si tratta solo di un aspetto della gigantesca questione posta dall’utilizzo scolastico dell’intelligenza artificiale, alle superiori cesenati i docenti si pongono una domanda fino a ieri blasfema: ha ancora senso assegnare a casa ’certi’ compiti? Dove certi sta per quelli servizievolmente svolgibili da ChatGpt al posto degli studenti. Dirigente del liceo scientifico Lorenza Prati, ingegnere civile, ex docente di Topografia a Geometri: l’intelligenza artificiale può costituire un’emergenza per le scuole? "Il termine emergenza richiama una situazione di forte crisi o difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Più spazio senza cancellare foto e video del cure ? Ecco un trucchetto a cui forse non avevi pensato per liberare un po' di spazio dal tuo iphone Lo sapevi gia? scrivicelo nei commenti Seguici per altri trucchi #hitechcatania #Ricondizionato #GreenTech - facebook.com Vai su Facebook