Corinaldo accende la magia | un Natale 2025 nel segno della tradizione tra storia luci e meraviglia

CORINALDO – A Corinaldo il Natale non è una semplice festa: è un respiro collettivo, un modo di raccontarsi attraverso luci, suoni e tradizioni che si tramandano da generazioni. Nel borgo marchigiano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, tra i Borghi più Belli d’Italia e recentemente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

