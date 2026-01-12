Falò di Sant’Antonio e della Giubiana via libera da Regione Lombardia

Da ilnotiziario.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Regione Lombardia ha approvato una delibera che consente lo svolgimento dei tradizionali falò di Sant’Antonio e della Giubiana, in deroga alle normative sulla qualità dell’aria. Questa decisione permette di rispettare le tradizioni locali, garantendo al contempo il rispetto delle norme ambientali. La misura rappresenta un’occasione per mantenere vive le celebrazioni storiche, assicurando comunque attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica.

Sant’Antonio e Giubiana: arrivano i giorni dei falò tradizionali e la Giunta di Regione Lombardia approva una delibera che li autorizza in deroga al piano per la qualità dell’aria. La novità regolarizza i falò tradizionali di fine gennaio, usanza particolarmente diffusa anche nel nostro territorio, in particolare per Sant’Antonio, il 17 gennaio  (a Bollate, Limbiate, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

fal242 di sant8217antonio e della giubiana via libera da regione lombardia

© Ilnotiziario.net - Falò di Sant’Antonio e della Giubiana, via libera da Regione Lombardia

Leggi anche: Sant’Antonio a Vimercate. Omaggio alle radici tra musica, falò e tortelli

Leggi anche: Tra devozione e tradizione. Falò di Sant’Antonio. A dare il via all’evento sarà monsignor Delpini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.