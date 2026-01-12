Falò di Sant’Antonio e della Giubiana via libera da Regione Lombardia

Regione Lombardia ha approvato una delibera che consente lo svolgimento dei tradizionali falò di Sant’Antonio e della Giubiana, in deroga alle normative sulla qualità dell’aria. Questa decisione permette di rispettare le tradizioni locali, garantendo al contempo il rispetto delle norme ambientali. La misura rappresenta un’occasione per mantenere vive le celebrazioni storiche, assicurando comunque attenzione alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica.

Sant'Antonio e Giubiana: arrivano i giorni dei falò tradizionali e la Giunta di Regione Lombardia approva una delibera che li autorizza in deroga al piano per la qualità dell'aria. La novità regolarizza i falò tradizionali di fine gennaio, usanza particolarmente diffusa anche nel nostro territorio, in particolare per Sant'Antonio, il 17 gennaio (a Bollate, Limbiate,

