Nick Kyrgios, eliminato nel doppio agli Australian Open 2025, ha espresso il suo disappunto riguardo alle regole del torneo. L’australiano, che aveva deciso di non partecipare in singolare, si è iscritto nel torneo di doppio insieme a Thanasi Kokkinakis, ma è stato sconfitto al primo turno. Nonostante la sconfitta, Kyrgios ha commentato criticamente le norme del torneo, evidenziando le sue opinioni sulla loro validità e applicazione.

(Adnkronos) – Nick Kyrgios viene eliminato e 'rosica' agli Australian Open 2025. Il tennista australiano, che ha rinunciato a giocare in singolare, si è iscritto nel torneo di doppio dello Slam 'di casa' insieme all'amico Thanasi Kokkinakis, perdendo però al primo turno contro i connazionali KuublerPolmans al super tie break del terzo set. La partita. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Arthur Fils rinuncia anche agli Australian Open: “La schiena sta guarendo, ma non sono ancora al 100%”Arthur Fils ha annunciato la sua assenza dagli Australian Open 2026, a causa di un recupero ancora in corso.

Leggi anche: Sinner e Musetti giocheranno dei match d’esibizione prima degli Australian Open: ci sono anche Kyrgios e Alcaraz

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Kyrgios eliminato in doppio agli Australian Open, ma non ci sta: Le regole sono stupide; Sinner e la scelta, in doppio meglio Kyrgios o Kim - Jong un?; Million Dollar One Point Slam: il dilettante Smith elimina Sinner e trionfa; TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: Felice di averla salvata. E ringrazia Xi.

Australian Open 2026 - Nick Kyrgios polemico dopo l'eliminazione nel doppio maschile: Alcune regole sono stupide. Cosa è successoNyck Kyrgios si sfoga in conferenza stampa dopo l'eliminazione nel doppio maschile: Mi fa arrabbiare il fatto che andiamo là fuori a competere e alcune di ques ... eurosport.it

Kyrgios eliminato dal doppio agli Australian Open: 'Ora non so cosa farò'Eliminato presto in doppio e senza singolare a Melbourne, Nick Kyrgios ha ammesso di non sapere ancora il suo calendario futuro. Il ritorno alla competizione di Nick Kyrgios durante questo mese di gen ... msn.com

Kyrgios, show al 'Million Dollar 1 Point Slam': viene eliminato e spacca racchetta - facebook.com facebook