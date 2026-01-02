Arthur Fils rinuncia anche agli Australian Open | La schiena sta guarendo ma non sono ancora al 100%

Arthur Fils ha annunciato la sua assenza dagli Australian Open 2026, a causa di un recupero ancora in corso. Nonostante la schiena stia migliorando, il tennista francese non si sente ancora al massimo per competere a livello competitivo. La decisione di rinunciare al primo Major dell’anno riflette la volontà di concentrarsi completamente sulla riabilitazione e di tornare in campo quando sarà pronto.

Arthur Fils posticipa ulteriormente il suo ritorno in campo e decide di rinunciare agli Australian Open 2026, primo Major dell'anno che si terrà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista francese ha ufficializzato proprio nelle ultime ore il suo forfait per l'Happy Slam, dopo essersi cancellato dall'entry list dell'imminente ATP 250 di Hong Kong. Il ventunenne transalpino, capace di spingersi fino ad un best ranking di numero 14 al mondo nella passata primavera, ha rimediato un brutto infortunio alla schiena durante il Roland Garros 2025 e da quel giorno ha giocato solamente due partite ufficiali in occasione del Masters 1000 di Toronto.

