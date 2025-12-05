Sinner e Musetti giocheranno dei match d’esibizione prima degli Australian Open | ci sono anche Kyrgios e Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti più attesi della Opening Week in vista degli Australian Open, una settimana di incontri esibizione tra alcuni dei principali protagonisti del circuito, in contemporanea alla settimana di qualificazioni. Niente di simile al Six Kings Slam, ma una serie di “amichevoli” propedeutiche a riprendere il feeling con il gioco dopo la pausa invernale e a testare il campo australiano. A comunicare il programma sono stati gli organizzatori degli Australian Open sui canali social. Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre lo spagnolo Alcaraz se la vedrà con l’idolo di casa Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner e Musetti giocheranno dei match d’esibizione prima degli Australian Open: ci sono anche Kyrgios e Alcaraz

