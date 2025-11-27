Calciomercato Juve caccia al nuovo regista da regalare a Spalletti | da Brozovic a Verratti la lista si fa sempre più lunga Tutti i nomi

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un play per Spalletti: da Verratti a Brozovic, passando per i giovani Toth e Bernabé, le opzioni sul tavolo. La vittoria sofferta ma vitale ottenuta a Bodo ha rilanciato le ambizioni europee della Juventus, ma ha anche confermato una necessità tattica imprescindibile per il prosieguo della stagione: a Luciano Spalletti serve un regista puro. Il tecnico di Certaldo, che sta lavorando per trasformare la squadra con il 4-3-3, ha bisogno di un metronomo capace di dettare i tempi, un profilo che attualmente manca in rosa (con Locatelli adattato e i giovani Miretti e Adzic ancora in fase di “modellamento”). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

