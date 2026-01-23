Dopo la prima sconfitta stagionale, la Juventus Under 16 si prepara a riprendere il cammino con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. La pausa ha consentito di analizzare gli aspetti da migliorare, mentre l’impegno contro il Sassuolo rappresenta un’opportunità per ripartire con determinazione. La squadra mantiene alta la concentrazione, puntando a proseguire il percorso di crescita e successi in campionato.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, il primo stop della stagione riporta tutti alla normalità: non sarà certo un passo falso a complicare un campionato straordinario. L’analisi post match contro la Reggiana. Ormai vedere la Juventus Under 16 vincere partita dopo partita era diventata un’abitudine, un filotto incredibile e numeri pazzeschi aggiornati ogni settimana: la sensazione di una squadra imbattibile con una mentalità da professionisti esperti. Una sequenza di QUATTORDICI vittorie consecutive è stata interrotta dalla trasferta amara con la Reggiana, 2-1 per i padroni di casa il risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, una sconfitta non rovina i piani di Gridel: dopo la sosta c’è il Sassuolo per riprendere il “Buen camino”. Le ultime

Reggiana Juventus Under 16 2-1, prima sconfitta per Gridel: non basta un gol di Garofoli nel finale. Il racapNella partita tra Reggiana e Juventus Under 16, i bianconeri hanno subito la prima sconfitta dopo 14 vittorie consecutive, con il risultato finale di 2-1.

Juventus Under 16, le aspettative per il 2026: la magnificenza del girone di andata alza l’asticella. Gridel vola su ogni record. Il focusPer il 2026, la Juventus Under 16 si prepara a confermare e migliorare i risultati del girone di andata, con Gridel che guida i giovani talenti verso nuovi record.

