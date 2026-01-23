Juventus fiduciosa per En-Nesyri | incontro a Istanbul attesa la risposta

La Juventus ha incontrato a Istanbul Youssef En-Nesyri per discutere di un possibile trasferimento. Durante l’incontro, la dirigenza ha presentato l’offerta al calciatore, che ora attende una risposta ufficiale. La società mantiene un atteggiamento fiducioso, valutando le prossime decisioni in vista della prossima stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe influenzare il reparto offensivo della squadra.

La Juventus spinge e attende la risposta. A Istanbul è andato in scena un incontro diretto tra Youssef En-Nesyri e la dirigenza bianconera, con Marco Ottolini che questa mattina ha presentato al centravanti l’offerta della Juve. Il giocatore ha chiesto qualche ora di riflessione prima di sciogliere le riserve, ma da Torino filtra ottimismo. Il club ritiene di essere in vantaggio rispetto alle altre proposte arrivate, in particolare quelle provenienti dall’Arabia Saudita. La possibilità di giocare la Champions League e confrontarsi con la Serie A pesa più dell’aspetto economico. Sul tavolo c’è già l’intesa con il Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

