Juventus rilancio a Istanbul | En-Nesyri resta caldo

La Juventus accelera sul mercato e stringe i tempi. Da Istanbul arrivano segnali di un rilancio imminente nei contatti con il Fenerbahçe: oggi è previsto un nuovo passo avanti da parte della dirigenza bianconera per sbloccare l’operazione legata a Youssef En-Nesyri. A fare il punto è stato Orazio Accomando, che ha chiarito come la Juventus non stia lavorando su un solo fronte. “Juventus, non solo En-Nesyri. Oggi Ottolini, a Istanbul, alzerà l’offerta al Fenerbahce. Bianconeri avanti rispetto alla concorrenza”, il quadro tracciato dal giornalista. Il dialogo resta aperto e riguarda anche altri dossier.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

