John Legend all' Auditorium Parco della Musica

Il 2 luglio, l’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà John Legend nella Cavea Ennio Morricone con l’evento “A Night of Songs & Stories”. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni e scoprire i retroscena della sua carriera musicale, in un contesto intimo e raffinato. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica soul e R&B, in un ambiente prestigioso e accogliente.

John Legend arriva a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 luglio, con "A Night of Songs & Stories".Lo spettacolo attraversa oltre vent'anni di carriera, tra musica e racconto personale e propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend. Gilberto Gil torna in Italia dopo tre anni con il suo concerto Cartoon Heroes all'Auditorium Parco della Musica. Il 23 dicembre, alle 21, l'Auditorium Parco della Musica ospita lo spettacolo dei "Cartoon Heroes". John Legend torna in Italia con 'A Night of Songs & Stories', spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent'anni di carriera, tra musica e racconto personale. L'artista mondiale John Legend ad Ostuni il prossimo 24 luglio nell'Arena Bianca del Foro boario: vincitore di 13 Grammy Awards e dei quattro principali premi annuali statunitensi.

