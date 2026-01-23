Jesi dalla raccolta tappi alla costruzione di una scuola
A Jesi, un’iniziativa collettiva trasforma un gesto semplice come la raccolta di tappi in un progetto concreto: la costruzione di una scuola. Grazie alla partecipazione di molti cittadini, questa iniziativa dimostra come azioni quotidiane possano contribuire a realizzare obiettivi solidali e duraturi. Un esempio di comunità che unisce le proprie energie per un fine comune, con un impatto positivo e duraturo sul territorio.
Jesi (Ancona), 23 gennai 2026 - Un piccolo gesto, moltiplicato per migliaia di cittadini, può costruire letteralmente le mura di una scuola. È questo il messaggio che emerge con forza dall'ultimo bilancio del progetto "Tappi" di JesiClean.In soli sei mesi dall’inizio dell’iniziativa, l’associazione ha effettuato la sua seconda consegna ufficiale, registrando numeri record: in questo secondo carico sono stati conferiti oltre 20.000 tappi (per un peso di circa 200 kg), portando il totale complessivo a oltre 30mila tappi e più di 300 chili di plastica sottratta all'ambiente e trasformata in solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
