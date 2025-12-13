Dalla Cattedrale di Acireale un gesto concreto per Gaza | Il vescovo Raspanti promuove una raccolta fondi per una terra ferita dalla guerra

Dalla Cattedrale di Acireale, il vescovo Raspanti avvia una raccolta fondi per Gaza, terra segnata dal conflitto. Un gesto di solidarietà che si inserisce nell’auspicio di pace e speranza, in un periodo in cui il Natale si fa portavoce di un messaggio universale di solidarietà e fratellanza.

Il natale, sospinto dall'anelito universale alla pace, ad Acireale si tinge dei colori della speranza. Il vescovo mons. Antonino Raspanti, in comunione con la Conferenza Episcopale Italiana, avvia nella diocesi acese una raccolta fondi per l' apertura di un ospedale a Gaza, territorio martoriato dalla guerra. La raccolta benefica sarà lanciata venerdì 19 dicembre 2025, in occasione del concerto nella Basilica Cattedrale di Acireale del Coro del Teatro Massimo Bellini, uno dei complessi vocali più prestigiosi della Sicilia. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile consegnare la propria offerta presso il punto raccolta gestito da Caritas diocesana e dal servizio per la pastorale giovanile. Dayitalianews.com

