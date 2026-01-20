Jesi tradito dalla catenina al collo | i poliziotti di Jesi risolvono il furto e ritrovano

I poliziotti di Jesi hanno risolto un furto avvenuto nel centro cittadino, grazie a un intervento rapido e mirato. L’indagine ha portato al ritrovamento della catenina al collo, elemento chiave per chiarire l’accaduto. L’attività investigativa ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i reati predatori.

Jesi (Ancona), 20 gennaio 2026 – Un'operazione lampo, condotta con determinazione e acume investigativo, ha permesso ai poliziotti del commissariato di Jesi, guidati dal commissario capo Alessio Damiani, di risolvere un odioso reato predatorio avvenuto nel cuore della città. Un giovane di 19 anni è stato fermato e la refurtiva, composta da preziosi monili in oro, è stata recuperata prima che potesse sparire definitivamente nei meandri del mercato nero. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di un cittadino jesino di 35 anni. L'uomo, dopo aver parcheggiato la propria auto in pieno centro, l'aveva ritrovata con un finestrino in frantumi.

