Jasmine Paolini domina Aliaksandra Sasnovich | esordio convincente agli Australian Open

Tutto facile per Jasmine Paolini nel match d’esordio agli Australian Open 2026. Alla R od Laver Arena di Melbourne, l’azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto in un’ora e 10 minuti la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n. 102 WTA) con il punteggio di 6-1 6-2. Troppa la differenza in campo tra le due, con Paolini che, soprattutto lungo la diagonale di dritto, ha mostrato un passo decisamente superiore. La toscana accede così al secondo turno, dove affronterà la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. Nel primo set si assiste a un vero e proprio soliloquio di Jasmine, anche se l’avvio non è dei migliori: Paolini è infatti costretta ad annullare una palla break nel gioco d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

SUPER JASSSSSS! Jasmine Paolini parte alla grande a Melbourne, concedendo solo 3 game a Aliaksandra Sasnovich (6-1 6-2) e regalandoci subito la prima vittoria azzurra: nel prossimo turno affronterà una tra Frech ed Erjavec x.com

Il possibile percorso della n. 7 al mondo Jasmine Paolini all’Open d’Australia 1º T - Q 2º T - Frech / Erjavec 3º T - Jovic / Volynets / Hon Ottavi - Kostyuk / Alexandrova / Haddad Maia Quarti - Sabalenka / Tauson / Mboko /Raducanu Semifinale - Gauff / Andre - facebook.com facebook